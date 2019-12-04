Шелестюк: Не сказав би, що помітив позитивні зміни в Україні

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 український середньоваговик Тарас Шелестюк, який вже кілька років живе у Лос-Анджелесі, не помітив позитивні зміни в Україні.

Про це боксер заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Не сказав би, що помітив позитивні зміни. У Лос-Анджелесі все більш розслаблені і позитивні, там сонце круглий рік. Мені треба було пару днів в Україні, щоб звикнути до людей. Вони стали, як на мене, трошки зліше. Думаю, це можна списати на ситуацію в країні. Я сподіваюся, що буде все розвиватися в кращу сторону. Але, по-перше, це залежить від самих людей: бути розлюченим або більш добродушним.

У Лос-Анджелесі, коли заходиш в ліфт, ти вітаєшся людей, можеш поговорити з ними просто так. У нас же люди починають думати: Хто він такий? Чому він з нами вітається? Що він хоче від нас? І все такі напружені, ніхто слова тобі не скаже.

Якби люди були більш розкутими, то було б більше спілкування і довіри між ними. Я думаю, це історично так склалося, мовляв, люди повинні бути сильніше, не довіряти, щоб тебе не обманули. Але я думаю з часом це зміниться", - зазначив Шелестюк.