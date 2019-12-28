 Девіс з другої спроби показав необхідну вагу перед боєм з Гамбоа | Бокс | Champion.com.ua
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Девіс з другої спроби показав необхідну вагу перед боєм з Гамбоа

Сьогодні 14:44 213 0
У Джервонта Девіса виникли труднощі під час зважування
Девіс з другої спроби показав необхідну вагу перед боєм з Гамбоа
#Девіс, #Гамбоа, #бокс

Джерело - vringe.com.

Екс-дворазовий чемпіон світу у другій легкій вазі Джервонта Девіс (22-0, 21 КО) лише з другої спроби впорався з лімітом ваги перед боєм за титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (61,2) з кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-2, 18 КО).

Про це повідомляє ESPN.

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На офіційній процедурі зважування при ліміті 61,1 кг американець потягнув на 61,8 кг, але зумів привести себе в порядок за відведений для цієї процедури 1 годину. Під час другого зважування Девіс показав результат 61,1 кг. У Гамбоа проблем з вагою не було - рівно 61 кг.

Девіс буде оштрафований за те, що не зміг впоратися з вагою з першої спроби.

Нагадаємо, Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка.

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