 Руїс не виходить на зв'язок з тренером після поразки від Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду
Вчора 10:31 2277
Срібний призер чемпіонату світу відмовився грати за збірну України
Вчора 20:54 2682
Визначився найкращий гравець збірної України у 2019 році
Вчора 15:14 1111
У Каштру немає авторитету серед гравців Шахтаря - екс-гравець збірної України
Вчора 08:43 1718
Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки
24.12.2019 18:24 9275
Дерюгіна: Підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву
24.12.2019 17:55 595
Легальна ли лотерея Золотой Кубок?
24.12.2019 15:54 316
Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття
24.12.2019 15:12 2477
Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020
24.12.2019 14:42 1476
Рух отримав заборону на трансфери
24.12.2019 13:47 1234
Блоги
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою Valeriy Ruchka
24.12.2019 16:43 607
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
24.12.2019 14:21 814
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
24.12.2019 13:58 331
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
23.12.2019 18:30 7550 53
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:56 872
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
25 Грудня 2019
23:53 Футбол Екс-нападник збірної України перейшов до команди Другої ліги 417
23:43 Футбол Манчестер Юнайтед має намір підсилитися хавбеком Лестера 150
23:33 Футбол Арсенал хоче підписати лідера оборони Наполі 123
23:21 Бокс Руїс не виходить на зв'язок з тренером після поразки від Джошуа 866
23:15 Футбол Олімпік залишив захисник Клименчук 115
23:07 Олімпійські ігри-2020 Чиновник назвав розмір призових за медалі Олімпійських ігор-2020 для українських спортсменів 280
22:53 Футбол Гол Маліновського став одним з найкращих у Серії А в грудні 460
22:40 Футбол Павелко хоче змусити клуби УПЛ створити жіночі команди 190
22:25 Хокей Український хокеїст зіграє за збірну Чехії на чемпіонаті світу 255
22:10 Бокс Російський коментатор: Ломаченко повинен перемогти Лопеса 208
21:55 Футбол На Коутінью претендують три клуби АПЛ 401
21:40 Футбол Барселона хоче підписати півзахисника Інтера 302
21:25 Футбол Ковалець: УАФ потрібно вже зараз розширяти УПЛ 275
21:09 Хокей. УХЛ Дніпро на виїзді розгромив Білий Барс у 23 турі УХЛ 178
20:54 Шахи Срібний призер чемпіонату світу відмовився грати за збірну України 2682
20:40 Бокс Спаринг-партнер Ломаченка: Лопес - хороший боксер, але Василь на крок попереду 922
20:33 Блог Лунін зробив пропозицію своїй дівчині на стадіоні Вальядоліда 666
20:25 Теніс Три українки зіграють у кваліфікації Australian Open 295
20:10 Футбол Боту: У Шахтаря є 125 мільйонів на трансфери, але це не політика клубу 749
19:55 Футбол Мессі у 2020 році має шанси побити вічний рекорд Пеле 401
19:40 Баскетбол Київ-Баскет перегляне розігруючого з Канади 178
19:25 Футбол Кравець пред'явив претензії порталу Transfermarkt і домігся виправлення інформації 700
19:10 Футбол Ольмо бажає залишити Динамо 1200
18:55 Бокс Дерев'янченко залишився без промоутера 570
18:39 Футбол Динамо зіграє з командою Мілевського 675

Руїс не виходить на зв'язок з тренером після поразки від Джошуа

Вчора 23:21 866 0
Наставник не знає, чи повернеться він до тренувань з ним
Руїс не виходить на зв'язок з тренером після поразки від Джошуа
#Руїс, #Джошуа

Джерело - Sport Arena.

Суперваговик Енді Руїс (33-2, 22 КО) не виходить на зв'язок зі своїм тренером Менні Роблесом після поразки в поєдинку проти Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це повідомляє Boxing247.

Наставник розповів, що він написав боксеру, але не отримав відповіді. Він сподівається, що Руїс-молодший повернеться до тренувань, оскільки хоче, щоб вага його підопічного знизився до 113 кг.

Роблес зазначає, що перед поєдинком Руїс якийсь час наполегливо тренувався, проте потім перестав прикладати достатньо зусиль для перемоги. Він скасовував і пропускав тренування під час зборів.

Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Гірн назвав умови бою Джошуа – Усик.

Коментарі ()