Руїс не виходить на зв'язок з тренером після поразки від Джошуа

Наставник не знає, чи повернеться він до тренувань з ним

Джерело - Sport Arena.

Суперваговик Енді Руїс (33-2, 22 КО) не виходить на зв'язок зі своїм тренером Менні Роблесом після поразки в поєдинку проти Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це повідомляє Boxing247.

Наставник розповів, що він написав боксеру, але не отримав відповіді. Він сподівається, що Руїс-молодший повернеться до тренувань, оскільки хоче, щоб вага його підопічного знизився до 113 кг.

Роблес зазначає, що перед поєдинком Руїс якийсь час наполегливо тренувався, проте потім перестав прикладати достатньо зусиль для перемоги. Він скасовував і пропускав тренування під час зборів.

Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Гірн назвав умови бою Джошуа – Усик.