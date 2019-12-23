Мчуну готовий надати реванш Лебедєву

Південноафриканський важкоатлет Табісо Мчуну (22-5, 13 КО) готовий провести ще один бій проти екс-чемпіоа світу у важкій вазі Дениса Лебедєва (32-3, 23 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я готовий дати реванш Лебедєву в будь-який момент. Але не думаю, що він можливий. Цей хлопець завершує кар'єру.

Лебедєву не варто виходити на ринг зі мною. Він хотів легкої перемоги, але я не з тих, хто легко програє. Йому варто було викликати на ринг іншого суперника.

Я бився з такими хлопцями як Усик, бився за чемпіонські пояси. Думаю, росіянин занадто рано повірив у себе", - розповів Мчуну.