Мак-Грегор провів виставковий матч з боксу

Суперником був боксер-любитель

Джерело - Чемпіон.

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор у Дубліні провів виставковий матч з боксу.

Про це ірландець повідомив у своєму Instagram.

Суперником зіркового ірландця став місцевий боксер-любитель Джон Джо Невін.

"Відмінний виставковий бій на різдвяному шоу в клубі Крамлін проти Джона Джо. Дякую великого хлопця Джону Джо за раунди! Щасливого Різдва!", - написав Мак-Грегор.

Нагадаємо, Нурмагомедов відмовився битися із Мак-Грегором.

Раніше у UFC назвали умови реваншу Нурмагомедов - Мак-Грегор.