Мак-Грегор провів виставковий матч з боксу

Джерело - Чемпіон.
Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор у Дубліні провів виставковий матч з боксу.
Про це ірландець повідомив у своєму Instagram.
Суперником зіркового ірландця став місцевий боксер-любитель Джон Джо Невін.
"Відмінний виставковий бій на різдвяному шоу в клубі Крамлін проти Джона Джо. Дякую великого хлопця Джону Джо за раунди! Щасливого Різдва!", - написав Мак-Грегор.
Нагадаємо, Нурмагомедов відмовився битися із Мак-Грегором.
Раніше у UFC назвали умови реваншу Нурмагомедов - Мак-Грегор.