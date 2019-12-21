 Мейвезер змінив бокс в гіршу сторону, - чемпіон WBC Харрісон | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Бєсєдіна впіймали на допінгу
Вчора 17:30 4484
Анчелотті - головний тренер Евертона
Сьогодні 13:37 98
ТОП-менеджери, які роблять український спорт кращим
Сьогодні 13:31 147
Ліверпуль - Фламенгу: онлайн-трансляція фіналу клубного чемпіонату світу. LIVE
Сьогодні 12:37 147
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 11:14 40474
Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU
Вчора 18:12 892
Артета – новий головний тренер Арсенала
Вчора 16:50 433
Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу
Вчора 16:34 1341
Дитячий хокей закінчився бійкою: в Одесі тренер побив 11-річного спортсмена
Вчора 14:01 739
Хацкевич очолив російський клуб
Вчора 10:51 2372
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:58 Баскетбол НБА має намір реформувати чемпіонат 19
13:45 Пряма трансляція Аталанта - Мілан: онлайн-трансляція матчу 17 туру Серії А. LIVE 148
13:37 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 186514
13:37 Футбол Анчелотті - головний тренер Евертона 98
13:35 Пряма трансляція Тоттенгем - Челсі: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE 414
13:34 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Лестер: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE 49
13:31 Блог ТОП-менеджери, які роблять український спорт кращим 147
13:16 Футбол Брат Нурмагомедова програв Берселосу на UFC Пусан 197
13:02 Блог Футболіст Порту нокаутував суперника ударом ногою у голову 723
12:56 Біатлон Україна посіла 4-е місце в змішаній одиночній естафеті Кубка IBU 156
12:37 Пряма трансляція Ліверпуль - Фламенгу: онлайн-трансляція фіналу клубного чемпіонату світу. LIVE 147
12:37 Бокс Харрісон: Мейвезер змінив бокс в гіршу сторону 154
12:17 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Ансі 340
11:44 Футбол Сантос спростував інтерес до Луческу 217
11:33 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Ансі 260
11:16 Бокс Джейкобс достроково переміг Чавеса 486
11:14 Біатлон Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції 40474
11:08 Блог Деніел Джейкобс - Хуліо Сезар Чавес. Відео бою 612
10:56 Баскетбол Михайлюк увійшов до трійки найкращих у Детройті в матчі НБА проти Бостона 563
10:46 Футбол Фіорентина - Рома 1:4. Огляд матчу 439
10:37 Футбол Фіорентина звільнить Монтеллу 377
10:33 Футбол Тоттенгем - Челсі: прогноз букмекерів на лондонське дербі 250
10:16 Футбол Уткін про Зозулю: У людини на лобі великими літерами написано "Я МУ*АК" 1859 1
09:57 Баскетбол Маямі обіграв Нью-Йорк, Детройт поступився Бостону. Результати матчів НБА 417
09:43 Футбол Мессі - найкращий гравець року за версією The Guardian, Роналду не в ТОП-3 356

Харрісон: Мейвезер змінив бокс в гіршу сторону

Сьогодні 12:37 154 0
На думку американця боксери почали більше переживати за гроші
Харрісон: Мейвезер змінив бокс в гіршу сторону
#Мейвезер, #Харрісон

Джерело - EsNews.

Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) дуже обдарований спортсмен, хоча він змінив бокс в гіршу сторону.

Таку думку висловив чемпіон WBC в першій середній вазі Тоні Харрісон (28-2, 21 КО).

"Я думаю, що все це - просто всіх дурить. Я думаю, що такі бійці як Мейвезер народжуються раз на мільйон років. Дуже він був обдарований. Але я все ж вважаю, що він змінив бокс не в кращу, а в гіршу сторону", - сказав Харрісон

  Актуально: Мейвезер відновить кар'єру заради бою з Пак'яо та Нурмагомедовим

"Через це з'явилися такі люди як Чарло, які паряться через усіляку хірню типу, грошей, прикрас - через це ми стикаємося з тими, хто цінує цю хрінь, яка не робить нас, а руйнує. У сенсі, цей нулик не робить тебе тим, хто ти є, а навпаки - ламає ", - підсумував боксер.

Нагадаємо, Пак'яо назвав дату повернення на ринг.

Коментарі ()