На думку американця боксери почали більше переживати за гроші

Джерело - EsNews.

Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) дуже обдарований спортсмен, хоча він змінив бокс в гіршу сторону.

Таку думку висловив чемпіон WBC в першій середній вазі Тоні Харрісон (28-2, 21 КО).

"Я думаю, що все це - просто всіх дурить. Я думаю, що такі бійці як Мейвезер народжуються раз на мільйон років. Дуже він був обдарований. Але я все ж вважаю, що він змінив бокс не в кращу, а в гіршу сторону", - сказав Харрісон

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"Через це з'явилися такі люди як Чарло, які паряться через усіляку хірню типу, грошей, прикрас - через це ми стикаємося з тими, хто цінує цю хрінь, яка не робить нас, а руйнує. У сенсі, цей нулик не робить тебе тим, хто ти є, а навпаки - ламає ", - підсумував боксер.

Нагадаємо, Пак'яо назвав дату повернення на ринг.