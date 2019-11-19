Менні Пак'яо може повенутися на ринг

Філіппінський боксер Менні Пак'яо анонсував повернення на ринг навесні 2020-го року.

Про це повідомляє Boxingnews24.

Представник промоутерської компанії Менні Пак'яо, Шон Гіббонс розповів, що наступний бій філіппінця відбудеться у США, приблизно в березні або квітні 2020-го року.

Серед потенційних суперників 40-річного Пак'яо - американець Денні Гарсія, за спиною якого 37 боїв, два з яких він програв і Майкі Гарсія зі США, який провів 40 поєдинків, і лише один програшний.

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