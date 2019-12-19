Гірн: Бій Джошуа - Ф'юрі обов'язково відбудеться

Чемпіон світу WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа має намір провести бій з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив промоутер Едді Гірн в інтерв'ю iFL.tv.

"Ентоні якось заявив, що хоче стати спаринг-партнером Ф'юрі. Я відразу ж запитав у нього:" Як ти збираєшся це робити? "Але тепер я не здивуюся, якщо він і правда поїде до Тайсона, щоб провести з ним кілька раундів в рингу. Це дивно, оскільки вони все одно обов'язково проведуть бій.

Незалежно від того, виграє Ф'юрі у Вайлдера чи ні, я обіцяю, що Джошуа і Тайсон зустрінуться в ринзі. У цьому немає ніяких сумнівів. Бій Джошуа з Вайлдером? Я не знаю. Не можу сказати, що такий поєдинок точно відбудеться. Мені лише відомо, що Ф'юрі і Джошуа хочуть зустрітися в рингу. Вони обидва розуміють, наскільки великим їх бій буде для Великобританії", - зазначив Гірн.