Джошуа готовий до бою із Усиком

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) готовий зустрітися з Олександром Усиком (17-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я постійно б'юся проти солідних суперників, щоб утримувати за собою статус першого номера суперважкого дивізіону в світі. Я той хлопець, який готовий дати шанс всім претендентам і просто всім бажаючим.

Бій з Усиком? Для мене це не проблема. Це ще один солідний бій в моєму послужному списку. Він покаже, що я борюся з кращими бійцями в світі", - розповів Джошуа.