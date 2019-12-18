Хей: Джошуа нагадав мені виступ Льюїса

Джерело - Tribuna.com.
Чемпіон у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа заслуговує на об'єднавчий бій з переможцем реваншу Вайлдер - Ф'юрі.
Про це екс-чемпіон світу Девід Хей заявив в інтерв'ю talkSPORT.
"Джошуа показує відмінний виступ під тиском. В цьому і є різниця між хорошим і великим боксером.
Коли шанси не на їхню користь, вони все одно знаходять шлях до перемоги. Ентоні нагадав мені виступ Леннокса Льюїса.
Джошуа багатьом довів, що вони помиляються щодо нього. Я і сам не був упевнений, чи зможе він протягом повного бою демонструвати подібний виступ. Але тепер я в ньому не сумніваюся.
Джошуа показав, що заслуговує на об'єднавчий бій з переможцем реваншу Вайлдер - Ф'юрі", - сказав Хей.
Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.
Раніше, Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа.