Український співак написав пісню на слова Усика

Уже кілька років Олександр Усик виходить в ринг під композицію Василя Жадана

У фанів Олександра Усика і Василя Жадана незабаром буде можливість оцінити новий продукт їх творчості.

Про це повідомляє сайт klitschko-brothers.com.

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Уже кілька років Олександр Усик виходить в ринг під композицію Василя Жадана Браття, яка була добре сприйнята громадськістю і тепер асоціюється з боями Олександра. Але тепер це не єдиний спільний творчий проект Василя і Олександра. Днями Жадан записав нову пісню Вдячний я Богу, слова до якої були написані Усиком.