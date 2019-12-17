Український співак написав пісню на слова Усика

Джерело - klitschko-brothers.com.
У фанів Олександра Усика і Василя Жадана незабаром буде можливість оцінити новий продукт їх творчості.
Про це повідомляє сайт klitschko-brothers.com.
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Уже кілька років Олександр Усик виходить в ринг під композицію Василя Жадана Браття, яка була добре сприйнята громадськістю і тепер асоціюється з боями Олександра. Але тепер це не єдиний спільний творчий проект Василя і Олександра. Днями Жадан записав нову пісню Вдячний я Богу, слова до якої були написані Усиком.
"Ще вересні минулого року я звернув увагу на один з віршів Саші, який він задекларував під час інтерв'ю Дмитру Гордону, - згадує Василь Жадан. - Мені ці рядки буквально запали в душу. Наклав на них музику, відправив чернетку Саші. Він послухав, йому сподобалося. Єдине, попросив, щоб в текст пісні не вносилися ніякі зміни. Я записав композицію вже в студії і незабаром представлю її в Києві. Цією піснею хочу показати, що Саша талановитий не тільки в рингу - його літературні навички теж відповідають чемпіонським стандартам", - сказав Жадан.