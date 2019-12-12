WBO зобов’язала Джошуа та Усика домовитися про бій

Бій має відбутися впродовж 180 днів

WBO офіційно санкціонувала бій чемпіона світу у надважкій вазі британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) проти українця Олександра Усика (17-0, 13 КО).

Про це повідомляє ESPN.

WBO надіслала лист промоутеру Едді Гірну, який веде справи обох боксерів та повідомила, що офіційно санкціонує поєдинок.

"Комітет WBO розпоряджається розпочати переговори щодо обов'язкового захисту титулу WBO у надважкій вазі. Сторони мають 30 днів після отримання цього листа для досягнення домовленості", - йдеться у листі WBO.

WBO призначила торги за право організації бою та встановила на аукціоні мінімальну суму за право провести поєдинок у 1 млн доларів.

Нагадаємо, команда Усика вимагає бою із Джошуа.

Раніше повідомлялося, що бій Усик – Чісора перенесуть на березень.