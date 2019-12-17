Українець Хегай проведе бій проти Фултона

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО) проведе поєдинок за статус обов'язкового претендента пояса WBO проти американця Стівена Фултона (17-0, 8 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

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Бій відбудеться 25 січня 2020 року в андеркарді поєдинку українця Івана Редкача і американця Денні Гарсії.

Нагадаємо, що Хегай в серпні провів свій єдиний бій у році. Українець переміг росіянина Володимира Тихонова (17-2, 10 КО). 8-раундовий бій відбувся на вечорі боксу в Оклахомі. Хегай не зміг нокаутувати Тихонова, але переміг одноголосним рішенням суддів. Суддівські записки після 8-го раунду свідчили про домінування українця: 80:72, 80:72, 80:72.