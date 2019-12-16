Арум: Пулєв посадить Джошуа на дупу

Джерело - Tribuna.com.
Болгарин Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО) переможе британця Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).
Про це промоутер Боб Арум заявив в інтерв'ю Talk Sport.
"До кінця 2020 року ніякого Ентоні Джошуа не буде. У мене тут болгарин, який посадить його на дупу в наступному бою.
Вважаю, все вже згодні з тим, що Пулєв - наступний суперник Джошуа", - сказав Арум.
Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.
Раніше, Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа.