Арум: Пулєв посадить Джошуа на дупу

Болгарин Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО) переможе британця Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це промоутер Боб Арум заявив в інтерв'ю Talk Sport.

"До кінця 2020 року ніякого Ентоні Джошуа не буде. У мене тут болгарин, який посадить його на дупу в наступному бою.

Вважаю, все вже згодні з тим, що Пулєв - наступний суперник Джошуа", - сказав Арум.