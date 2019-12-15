Відео дня. Лопес відправив Коммі у важкий нокдаун

Джерело - Чемпіон.

Американський легковаговик Теофімо Лопес нокаутував у титульному поєдинку ганця Річарда Коммі та став володарем титулу IBF.

У другому раунді епатажний американець просто змів свого суперника з рингу. Проте нокауту передував важкий нокдаун, після якого ганець не зміг прийти до тями.

¡Brutal el poder de López, Commey va la lona y se ve muy mal!



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📲 ESPN + 🇺🇸/ 📺 ESPN Deportes 🇺🇸https://t.co/aoVVH0Z6HZ pic.twitter.com/IgpRlsLX5s — ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) December 15, 2019

Дивіться відео нокауту ТУТ.

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