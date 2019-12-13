Пулєв може перемогти Джошуа – Арум

Болгарський боксер Кубрат Пулєв (27-1, 13 КО) може перемогти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Пулєв може перемогти Джошуа. Кубрат вийде на бій у відмінній формі, буде тиснути і завдавати хороші удари. У нас є письмове підтвердження від IBF про те, що переможець реваншу Джошуа - Руїс повинен побитися з Пулєвим до кінця травня. Це повинно стати наступним боєм для Джошуа. Коли Гірн буде готовий, ми спробуємо визначити гонорари і місце проведення бою", - розповів Арум.