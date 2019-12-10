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Команда Усика вимагає бою із Джошуа

Сьогодні 12:11 1889 0
Олександр Красюк прокоментував бій із Ентоні Джошуа
Команда Усика вимагає бою із Джошуа
#Усик, #Джошуа, #бокс

Джерело - sport.ua.

Команда Олександра Усика (17-0, 13 КО) вимагає від WBO санкціонувати поєдинок з Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

"WBO має право висувати обов'язкового претендента, щоб оскаржувати титул. Ми хочемо, щоб організація відправила офіційний лист стороні Джошуа і санкціонувала бій", - сказав промоутер Олександр Красюк.

Після поверненням до Ентоні Джошуа трьох поясів суперважкої ваги, боксера у 2020 році чекає захист титулу. Він відбудеться або по лінії IBF (Кубрат Пулєв), або по лінії WBO (Олександр Усик).

Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.

Також, Джошуа прокоментував можливість бою проти Усика.

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