Вайту повернули титул WBC і він проведе бій з Вайлдером або Ф'юрі

Британець - знову з титулом тимчасового чемпіона

WBC офіційно повернув титул тимчасового чемпіона в суперважкій вазі боксеру Ділліану Вайту.

Про це повідомляє Sky Sports.

Влітку після бою з Оскаром Рівасом Вайт був дискваліфікований за вживання заборонених препаратів, проте зумів довести Британському антидопінговому агентству свою правоту.

Після доповіді агентства WBC повернув Вайту титул тимчасового чемпіона і зробив обов'язковим претендентом на чемпіонський бій проти Деонтея Вайлдера (нинішній володар поясу WBC) або Тайсона Ф'юрі (претендент).

Ці боксери повинні провести бій в лютому 2020 року, а той, хто виграє, повинен організувати обов'язковий захист проти Вайта до лютого 2021 року.

Вайт стоїть під першим номером у рейтингу WBC з жовтня 2017 року, але жодного разу не отримав шанс оскаржити титул.

Раніше, з Вайта зняли звинувачення у використанні допінгу.

Нагадаємо, Хантер і Повєткін завершили бій нічиєю.