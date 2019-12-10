Гірн: Наступний бій Джошуа відбудеться у квітні

Ентоні Джошуа може зустрітися з переможцею бою Вайлдер - Ф'юрі.

Про це промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю BoxingNews 24.

"Наступний бій Джошуа відбудеться в квітні. Ми думаємо саме на цей місяць. Не забувайте про реванш Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі. Вайлдер? Я вже втомився говорити про нього, якщо чесно. Всі знають, що це його команда не хотіла зустрічі з Ентоні, а не навпаки.

Подивимося, що станеться в реванші. Не виключено, що Джошуа зустрінеться з переможцем", - сказав Гірн.