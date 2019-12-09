Джошуа: Я б хотів тренуватися як Руїс

Джерело - Tribuna.com.
Чемпіон суперважкої ваги за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа бажав би тренуватися як екс-чемпіон світу Енді Руїс.
Про це він заявив в інтерв'ю DailyMail.
"Я б хотів тренуватися, як Руїс (можливо, Джошуа має на увазі інформацію про те, що Руїс багато часу проводив на вечірках, - прим.).
Але це не методи чемпіона Він може говорити про багато речей. Але Руїс знав, як він може підготуватися найкращим чином.
Уроки від життя даються нам в різних формах. Йому необхідно засвоїти урок у вигляді поразки.
Я просто концентрувався на поєдинку. Нейтральна територія - відмінне місце для мене", - сказав Ентоні.
Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.
Також, Джошуа прокоментував можливість бою проти Усика.