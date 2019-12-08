Українка стала чемпіонкою світу з муай-тай

Опоненткою Овчинніковою у поєдинку була француженка Сінді Сільвестр

Львів’янка Олена Овчиннікова стала чемпіонкою світу з тайського боксу муай-тай за версією WBC.

Про це повідомляє ресурс PLAYPRO.media.

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Опоненткою Овчинніковою у поєдинку була француженка Сінді Сільвестр, яка є дворазовою чемпіонкою світу з цього виду боротьби. Бій відбувся у Львові у суботу, 7 грудня.

Українка на старті поєдинку відправила Сінді Сільвестр у нокдаун, а в наступних раундах перевага теж була за Оленою Овчинніковою. Вона атакувала француженку короткими серіями і мала декілька нагод достроково завершити поєдинок. Однак бій тривав всі 5 раундів і зрештою Олена Овчиннікова стала чемпіонкою світу за рішенням суддів.