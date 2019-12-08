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Українець Бурсак роздільним рішенням суддів програв бій Лем'є

Сьогодні 11:25 377 0
Українець Бурсак роздільним рішенням суддів програв бій Лем'є

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Макс Бурсак (35-5-2, 16 КО) не зміг здобути перемогу над канадцем Давідом Лем'є (40-4, 34 КО) в поєдинку в Монреалі.

Бурсак активно почав бій і вже в першому раунді уклав Лем'є на канвас, але сил добити суперника у Макса не вистачило.

Лем'є не тільки вистояв, а й почав потрохи забирати контроль над поєдинком. Бурсак по можливості огризався і в одній з таких контратак в п'ятому раунді знову відправив канадця в нокдаун.

Бурсак знову витратив багато сил в трихвилинці, і в шостому раунді вже українець побував на настилі. Сьомий раунд Бурсак перехопив ініціативу і вирвав раунд серією хуків. Але кінцівка бою пройшла на користь Лем'є.

Вердикт суддів: 94:93 Бурсаку і двічі з таким же рахунком на користь Лем'є.

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