Чемпіон світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі американець Енді Руїс набрав вагу перед повторним боєм із британцем Ентоні Джошуа, щоб бути сильнішим.

Про це розповів сам боксер.

"Я набрав вагу, щоб бути сильнішим. Зараз я відчуваю себе дуже сильним. Прогнозів на мій бій робити не буду. Просто зазначу, що у мене буде план, і я його буду дотримуватися. Чому мене не вважають фаворитом? Завжди в мені сумніваються. Коли я доведу всім, що вони не праві, я буду гордий собою", - розповів Руїс.