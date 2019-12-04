Джерело - Чемпіон.
Американський боксер Майкл Гантер і росіянин Олександр Повєткін провели дуель поглядів напередодні відбіркового поєдинку за версією WBA.
Важливо: Джошуа - Руїс: боксери провели відкрите тренування напередодні бою-реваншу
Це відбулося на заключній прес-конференції перед боєм.
FACE OFF 👀 Alexander Povetkin vs @MichaelHunterII #PovetkinHunter #RuizJoshua2 #ClashOnTheDunes pic.twitter.com/WIvnEzEFSb— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 4 December 2019
Нагадаємо, бій Повєткін - Хантер відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії в андеркарді реваншу Руїса і Джошуа.