Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Майкл Гантер і росіянин Олександр Повєткін провели дуель поглядів напередодні відбіркового поєдинку за версією WBA.

Важливо: Джошуа - Руїс: боксери провели відкрите тренування напередодні бою-реваншу

Це відбулося на заключній прес-конференції перед боєм.

Нагадаємо, бій Повєткін - Хантер відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії в андеркарді реваншу Руїса і Джошуа.