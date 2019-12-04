Джошуа - Руїс: боксери провели відкрите тренування напередодні бою-реваншу

Бій-реванш Ентоні Джошуа проти Енді Руїса відбудеться 7 грудня.

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA / IBF / WBO у суперважкій вазі, мексиканець Енді Руїс-молодший (33-1-0, 22 KO) і екс-чемпіон, британець Ентоні Джошуа (22-1-0, 21 KO) провели відкриті тренування для ЗМІ та глядачів напередодні свого реваншу, який відбудеться в цю суботу на Diriyah Arena.

Руїс під час відкритої розминки показав вражаючу для його комплекції швидкість рук і парочку трюків, а ось Джошуа не особливо проявляв активність, вважаючи за краще швидше виконати необхідну для розкрутки бою частина програми і сховатися від уваги публіки.

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Бій-реванш Ентоні Джошуа проти Енді Руїса відбудеться 7 грудня.

Тренування Енді Руїса

Тренування Ентоні Джошуа