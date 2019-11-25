Вайлдер хоче заробити на Ф’юрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО) очікує від реваншу з Тайсоном Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) доброго заробітку.

Про це розповів сам боксер.

"Думаю, що через суперечливого рішення, яке було прийнято, і людей, які розходяться в думці, реванш буде більше. Ви знаєте, ми обидва добре просуваємо бої, обидва можемо говорити, і, як мені здається, люди хочуть це побачити. Так що я з нетерпінням чекаю другого бою. Не можу дочекатися, щоб заробити більше ніж в перший раз", - розповів Вайлдер.