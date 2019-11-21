Ковальов планує перейти у важку вагу

Екс-чемпіон світу у напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО) може перейти у важку вагу.

Про це розповів сам боксер.

"Зараз хочу зайнятися своєю вагою, легкими тренуваннями, і подивимося, якою буде вага. У мене за контрактом з DAZN ще два бої.

Для мене оптимально було б боксувати ці два бої в крузерах. Я зможу залізти в напівважку вагу, якщо DAZN зобов'яже.

Після відпочинку я буду реально свіжим. Не таким, яким був у бою з Канело", - розповів Ковальов.