У США ніхто не знає екс-чемпіона світу у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі.

Про це розповів чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер.

"Коли прийде час, я збираюся знову нокаутувати Тайсона Ф'юрі. І в цей раз він не зможе піднятися, як би довго не рахував секунди рефері.

У США Ф'юрі ніхто не знає. Погляньте на продаж квитків на його поєдинки. Його наряджають в американський прапор, ніби він Аполло Крід, але він більше схожий на клоуна. З нього всі сміються", - розповів Вайлдер.