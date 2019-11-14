Ломаченко: Хотів би зводити Лопеса до школи

Джерело - sport.ua.
Американський боксер Теофімо Лопес програє нокаутом Річарду Коммі.
Про це боксер Василь Ломаченко заявив в інтерв'ю RADIO KORDON.
"Я хотів би відбоксувати з Лопесом, він вже розкрутив цей поєдинок.
Він славиться тим, що гостро висловлюється на адресу боксерів, тим самим заслужив до себе увагу. Цей бій буде як зводити його до школи.
Я думаю, що Коммі переможе Лопеса нокаутом. Але, це бокс", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, що Ломаченко зустрінеться з переможцем бою Коммі - Лопес.
Раніше, Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика.