Чемпіон світу в суперважкій дивізіоні за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 22 КО) Енді Руїс назвав бажаних суперників в разі перемоги над британцем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

"Я б хотів побитися з Уайлдером, хоч він і мій хороший друг. Ми вдвох королі суперважкого дивізіону.

Також я хочу побитися з Ф'юрі. Реванш з Джозефом Паркером - теж непоганий варіант", - розповів Руїс.