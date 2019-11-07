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Руїс хоче битися із Вайлдером і Ф’юрі

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Енді Руїс прокоментував своє майбутнє у боксі
Руїс хоче битися із Вайлдером і Ф’юрі
#Руїс, #Джошуа, #Вайлдер

Джерело - ua.tribuna.com.

Чемпіон світу в суперважкій дивізіоні за версіями WBA, WBO, IBF і IBO  Енді Руїс (33-1, 22 КО) Енді Руїс назвав бажаних суперників в разі перемоги над британцем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

"Я б хотів побитися з Уайлдером, хоч він і мій хороший друг. Ми вдвох королі суперважкого дивізіону.

Також я хочу побитися з Ф'юрі. Реванш з Джозефом Паркером - теж непоганий варіант", - розповів Руїс.

Раніше, син Холіфілда нокаутував суперника за 16 секунд в дебютному бою.

Нагадаємо, прославлений український боксер підтвердив нову професію.

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