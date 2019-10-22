Ломаченко розповів, коли проведе наступний бій

Джерело - isport.ua.
Володар титулу чемпіона світу WBC, WBO і WBA в найлегшій ваговій категорії Василь Ломаченко відкрив свої плани на майбутнє.
Про це повідомив українець у коментарі EsNews.
"Коли наступний бій? Я чекаю переможця поєдинку Ком - Лопес. Мені здається, що в цьому поєдинку переможе саме Річард Ком.
Чому? Він дуже сильний і має великий розмах рук. І, як ми всі бачили в останній раз, Лопесу важко битися з боксерами з довгими руками", - сказав Ломаченко.
Раніше, Гвоздика виписали з лікарні.
Нагадаємо, Усик хоче битися з переможцем бою Руїс - Джошуа.