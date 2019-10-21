Артур Бетербієв прокоментував бій проти Олександра Гвоздика

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) провів відмінний бій проти Артура Бетербієва (15-0, 15 КО).

Про це розповів сам російський боксер.

"Я хотів би подякувати Олександру Гвоздику за відмінний бій в п'ятницю. Твої удари були сильними, ти показав всьому світу, як б'ються справжні чемпіони.

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Ти поставив все на цей бій, це було честю для мене провести цей бій з тобою", - відзначив Бетербієв.

Нагадаємо, росіянин нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF.