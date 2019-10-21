Джерело - Чемпіон.
Українець Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) провів відмінний бій проти Артура Бетербієва (15-0, 15 КО).
Про це розповів сам російський боксер.
"Я хотів би подякувати Олександру Гвоздику за відмінний бій в п'ятницю. Твої удари були сильними, ти показав всьому світу, як б'ються справжні чемпіони.
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Ти поставив все на цей бій, це було честю для мене провести цей бій з тобою", - відзначив Бетербієв.
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I want to thank @alex_gvozdyk for the great fight Friday night. You hit me hard and showed to the world what true boxing champions can do. You put everything on the line, it was an honour to be in the ring with you. Я хотел бы поблагодарить @alex_gvozdyk за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными и ты показал всему миру как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил всё на этот бой, это было честью для меня провести этот бой с тобой! #boxing #BeterbievNail #Beterbiev #BeterbievGvozdyk #TopRank #бокс #спорт #Beterbiev #Гвоздик @toprank @espnboxeo #boxeo @espn #WBC #IBF #АхматСила @russianboxingfederation @akhmat_boxing
Нагадаємо, росіянин нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF.