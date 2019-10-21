Чісора: Усику варто припинити танцювальне шоу та провести зі мною поєдинок

Джерело - Tribuna.com.
Британський суперваговик Дерек Чісора (31-9-0, 22 KO) висловив бажання провести поєдинок з українським боксером Олександром Усиком (17-0, 13 КО).
Про це Чісора заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Усику та його команді потрібно припинити жонглювати м'ячиками. Ми не в цирку.
Приходь і роби те, що повинен. Забудь про жонглювання м'ячами і танці. Ніхто не хоче бачити у рингу танцювальне шоу. Це ж не Танці з зірками. Це боксерський поєдинок.
Я хочу поєдинку з Усиком. Я 100% прийму цей бій", - сказав Чісора.
Раніше, Гвоздика виписали з лікарні.
Нагадаємо, Усик хоче битися з переможцем бою Руїс - Джошуа.