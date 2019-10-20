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Руїс: Джошуа відчуває більше тиску, ніж я

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Руїс: Джошуа відчуває більше тиску, ніж я
#Руїс, #Джошуа

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Енді Руїс має психологічну перевагу в реванші проти Ентоні Джошуа.

Про це він заявив порталу Boxing Scene.

"Щоб доторкнутися до моїх поясів, Джошуа треба перемогти. Вони належать мені. Джошуа відчуває більше тиску, ніж я. Коли я виграю в реванші, всі зрозуміють, що я переміг не випадково. Для мене головне - пустити в хід свої руки і викидати комбінації", - сказав Руїс.

Нагадаємо, Усик хоче битися з переможцем бою Руїс - Джошуа.

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