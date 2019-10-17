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Дею не потрібно було займатися боксом – промоутер

Сьогодні 14:52 113 0
Лу Дібелла прокоментував смерть молодого боксера
Дею не потрібно було займатися боксом – промоутер
#Дей, #бокс

Джерело - sport.ua.

Загиблому боксеру Патріку Дею (17-4-1, 6 КО) не потрібно було займатися боксом, він міг знайти інші способи заробітку.

Про це розповів його промоутер Лу Дібелла.

"Патріку не треба було займатися боксом. Він з хорошої сім'ї - був освіченим, мав правильні цінності в житті. У нього були інші способи, щоб заробити на життя.

Він вибрав бокс, знаючи ризики, з якими стикається кожен боєць, виходячи в ринг. Пет дуже любив бокс. Це те, чим він надихав людей, і саме це змушувало його відчувати себе живим.

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Стає дуже важко пояснити або виправдати небезпеку боксу в такий час. Однак зараз настав час для призову до дії. Хоч у нас і немає відповідей, ми маємо засоби для того, щоб зробити бокс більш безпечним для всіх, хто ним займається", - розповів Дібелла.

Нагадаємо, боєць ММА помер після турніру у Чечні.

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