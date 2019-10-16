Тренер Гвоздика: Олександр немає права на помилку

Джерело - Sport Arena.
Український чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик у бою проти проти володаря поясу за версією IBF Артура Бетербієва (14-0, 14 КО) має бути повністю сконцентрованим.
Про це тренер українця Тедді Атлас заявив в інтерв'ю Top Rank Boxing.
"У Саші немає права на помилку. Необхідна повна концентрація протягом 36 хвилин. Коли ти знаходишся в рингу проти панчера, то він може змінити все в одну мить одним ударом.
Гвоздик - чемпіон, тому що, коли настав вирішальний момент в бою проти Стівенсона, він вів себе саме як чемпіон. Я не сумніваюся, що коли такий момент настане в сутичці проти Бетербієва, українець буде вести себе точно так само", - сказав Атлас.
Бій Гвоздик - Бетербієв відбудеться 18 жовтня в Філадельфії. За поєдинок проти росіянина український чемпіон запрацює 1,5 мільйона доларів. Це буде його рекордний гонорар в кар'єрі. Цей бій покаже телеканал Інтер.
Раніше, Бівол хоче битися з Гвоздиком.