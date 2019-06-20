Небитий український суперваговик Олександр Захожий нокаутував 30-річного Срдана Говедаріцу.
Бій на вертолітному майданчику КВЦ Парковий у Києві пройшов 16 червня, але офіційний транслятор опублікував відео лише через три дні.
У другому раунді 25-річний уродженець Запоріжжя затиснув боснійця в кут і найпотужнішим ударом послав того в нокаут, розбивши ніс.
Нагадаємо, українець нокаутував росіянина у фіналі Кубка світу.
Раніше Головащенко програв технічним нокаутом на вечорі боксу в Росії.
Джерело - Чемпіон.
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