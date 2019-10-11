Красюк: Варіант перенесення бою не розглядався

Український боксер Олександр Усик знаходиться в статусі обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу.

Про це промоутер Усика Олександр Красюк заявив VideoBoxing.

"Варіант скасувати і перенести бій на більш пізній термін навіть не розглядався. Усик вже пройшов два тренувальних табори. Перший раз він отримав травму, а тепер просто нам потрібно було якісно виконати свою роботу і знайти заміну. Йому потрібно вже нарешті провести свій дебют в супертяжах, оскільки він вже знаходиться в статусі обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу.

Цей бій з точки зору його кар'єрного просування - формальність, його можна не проводити, а просто чекати результату бою Джошуа - Руїс. Але Усик вже 11 місяців не боксував, йому потрібно вийти в ринг, відчути його, побитися, отримати задоволення і виходити вже на новий горизонт", - заявив Красюк.