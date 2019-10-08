Хей: Усик здатний впоратися з суперваговиками

Український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) має гарні перспективи у суперважкій вазі.

Про це промоутер Девід Хей взаявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Я завжди вважав, що в Усика будуть хороші шанси в хевівейте, адже він дуже талановитий боксер. Його захист - ключовий фактор для переходу з першої важкої до надважкої ваги. Необхідно бути або неймовірно жорстким боксером, або чудово працювати в захисті, або володіти руйнівним ударом.

Евандер Холіфілд був наджорстким бійцем: він брав удари на блок і амортизував їх. Я дуже сильно бив. Усик - інший боксер, він не є фахівцем з одиничним ударам. Олександр працює серіями. Він лівша, тому по ньому важко чисто потрапити. Усик пробиває під різними кутами. Цього вистачить, щоб побити 90% суперважковаговиків. Однак незрозуміло, що він зможе зробити проти двометрових боксерів. Схоже, що він здатний з ними впоратися", - зазначив Хей.