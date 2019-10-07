Український боксер Олександр Усик є найкращим серед суперважковаговиків світу.

Про це розповів тренер Педро Діас, який є наставником Тайрона Спонга.

"Кожен знає кар'єру Усика. Це екстраординарний боксер. Для мене він найкращий боксер світу, якщо ми говоримо про великих хлопців.

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Спонг, в свою чергу, був одним з кращих кікбоксерів в історії. Він - сильний боєць з добре поставленим ударом. Неймовірно хоробрий. Ніхто не знає його в світі боксу, але після бою з Усиком про нього говоритимуть все", - відзначив Діас.