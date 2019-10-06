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Дерев'янченко: Я відчуваю, що виграв бій

Сьогодні 19:33 336 0
Сергій Дерев'янченко прокоментував бій проти Геннадія Головкіна
Дерев'янченко: Я відчуваю, що виграв бій
#Головкін, #Дерев'янченко, #бокс

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Дерев'янченко впевнений у своїй перемозі над Геннадієм Головкіним.

Про це розповів сам спорстмен у Іnstagram..

"Відчуваю, що переміг. Весь МСГ (Медісон-сквер-гарден) це бачив, весь світ бачив. Шкода, але вчора сталося щось дивне. Величезне спасибі всім, хто мене підтримує!", - написав Дерев'янченко.

Нагадаємо, Дерев'янченко поступився у 12-раундовому конкурентному бою за титул IBF Головкіну за рішенням суддів.

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