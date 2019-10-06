Джерело - Чемпіон.
Українець Сергій Дерев'янченко впевнений у своїй перемозі над Геннадієм Головкіним.
Про це розповів сам спорстмен у Іnstagram..
"Відчуваю, що переміг. Весь МСГ (Медісон-сквер-гарден) це бачив, весь світ бачив. Шкода, але вчора сталося щось дивне. Величезне спасибі всім, хто мене підтримує!", - написав Дерев'янченко.
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I feel that I won the fight. The whole MSG saw it. And the whole world saw it. Something really weird happened yesterday. Huge thanks to everyone, who support me! 🥊 #WeNeedRevanche #НамНуженРеванш 🥊 Чувствую, что победил. Весь МСГ это видел, весь мир видел. Жаль, но вчера произошло что-то странное. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает!
Нагадаємо, Дерев'янченко поступився у 12-раундовому конкурентному бою за титул IBF Головкіну за рішенням суддів.