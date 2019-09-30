Джерело - Чемпіон.

Український боксер Денис Берінчик (11–0, 7 КО) 5 жовтня в броварському ТРЦ Термінал проведе захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі проти представника Мексики Патрісіо Лопес Морено (26–3, 19 КО).

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У цей вечір на ринг також вийдуть Олег Малиновський (24–0, 7 КО), Дмитро Митрофанов (6–0–1, 4 КО) та інші.

Напередодні боїв Берінчик, Малиновський і Митрофанов провели відкрите тренування. Дивіться відео заходу.