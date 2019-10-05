Чемпіон світу в суперважкій вазі вважає, що саме він - найкращий у дивізіоні

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО) не шкодує, що не побив Володимира Кличка чи Ентоні Джошуа.

Про це він нещодавно розповів.

"У мене немає ніякого жалю. Коли Джошуа переміг Володимира Кличка, мене запитували, чи є у мене у мене якісь жалю з цього приводу. Ні, тому що Ф'юрі переміг Кличко першим", - сказав американець

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"Після цього люди почали питати у мене, шкодую я, що я не побився з Ентоні Джошуа. Ні. Я найкращий в світі. Я знаю, що я - король, знаю, що я - лідер", - підсумував Вайлдер.

Нагадаємо, Джошуа цінує та поважає Кличка.