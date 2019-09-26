Головкін та Дерев'янченко змагатимуться за два чемпіонські пояси

Змагатимуться і за титул Міжнародної боксерської організації

Колишній чемпіон світу в середній вазі Геннадій Головкін і Сергій Деревяненко розіграють два вакантних титулу чемпіона світу в середній вазі.

Про це повідомляє BoxingScene.

Крім титулу IBF, від якого відмовився Сауль Альварес, на кону також буде стояти титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

Бій Головкін - Дерев'янченко відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку.

Раніше, Дерев'янченко і Головкін провели першу дуель поглядів.

Нагадаємо, Дерев’янченко отримає рекордний гонорар за бій із Головкіним.