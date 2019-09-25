Усик вказав на труднощі перед переходом у суперважку вагу

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) вказав на труднощі у підготовці до першого бою у суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Я дуже чекаю 12 жовтня, щоб боксувати. Я дуже скучив за боксом. Я люблю боксувати і дійсно, про це дуже багато розмовляють, але я не звертаю уваги, адже моє завдання виконати тут, в залі, добре свою роботу, для того, щоб показати всім любителям і моїм фанатам красивий бокс в рингу.

У підготовці практично нічого не змінилося, незважаючи на те, що ми почали робити ще більше роботи. Іншої, важкої роботи, почали спарингувати з дуже великими хлопцями, які несуть дуже велику небезпеку. Ми просто працюємо, посміхаємося, сходимо з розуму в таборі і виконуємо свою роботу", - відзначив Усик.