Усик вказав на труднощі перед переходом у суперважку вагу

Джерело - xsport.ua.
Екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) вказав на труднощі у підготовці до першого бою у суперважкій вазі.
Про це розповів сам боксер.
"Я дуже чекаю 12 жовтня, щоб боксувати. Я дуже скучив за боксом. Я люблю боксувати і дійсно, про це дуже багато розмовляють, але я не звертаю уваги, адже моє завдання виконати тут, в залі, добре свою роботу, для того, щоб показати всім любителям і моїм фанатам красивий бокс в рингу.
У підготовці практично нічого не змінилося, незважаючи на те, що ми почали робити ще більше роботи. Іншої, важкої роботи, почали спарингувати з дуже великими хлопцями, які несуть дуже велику небезпеку. Ми просто працюємо, посміхаємося, сходимо з розуму в таборі і виконуємо свою роботу", - відзначив Усик.
Дебют Олександра Усика у суперважкій вазі відбудеться 12 жовтня. Його суперником стане 4-й номер рейтингу WBO Тайрон Спонг (14-0, 13 КО).
Нагадаємо, визначилася вага Усика за 3 тижні до поєдинку зі Спонгом.
Раніше повідомлялося, що у суперважкій вазі організують Всесвітню Суперсерію.