Чемпіон світу за версією WBA Super Менні Пак'яо (63-7-2, 39 КО) хоче провести бій проти британського екс-чемпіона Аміра Хана (34-5, 21 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я планую провести бій наступного літа. Зараз намагаюся домовитися з опонентом. Знаю, що зі мною хоче боксувати Амір Хан. Я готовий поговорити з ним. У нас може вийти хороший бій.

Ми можемо обговорити наш поєдинок. Правда у мене є обов'язки щодо наступного бою, тільки одного бою. Далі я готовий обговорювати нашу зустріч. Без проблем", - розповів Пак'яо.