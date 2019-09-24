Усик вірить в успіх у суперважкій вазі

Джерело - sportarena.com.
Екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) обов’язково досягне успіху у суперважкій вазі.
Про це розповів сам боксер.
"Протягом всього свого життя я чув від багатьох людей, що мені не слід щось робити. Це працює тільки для людей, які не намагаються чогось досягти. Я не буду слухати тих, хто говорить мені: Ти цього не зробиш.
Я обов'язково досягну успіху в супертяжах, оскільки в це вірю", – розповів Усик.
Дебют Олександра Усика у суперважкій вазі відбудеться 12 жовтня. Його суперником стане 4-й номер рейтингу WBO Тайрон Спонг (14-0, 13 КО).
Нагадаємо, визначилася вага Усика за 3 тижні до поєдинку зі Спонгом.
Раніше повідомлялося, що у суперважкій вазі організують Всесвітню Суперсерію.