Усик вірить в успіх у суперважкій вазі

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) обов’язково досягне успіху у суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Протягом всього свого життя я чув від багатьох людей, що мені не слід щось робити. Це працює тільки для людей, які не намагаються чогось досягти. Я не буду слухати тих, хто говорить мені: Ти цього не зробиш.

Я обов'язково досягну успіху в супертяжах, оскільки в це вірю", – розповів Усик.