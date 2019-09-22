У Таїланді загинув російський боксер

Боксер помер від отриманих травм

У Паттайї загинув 35-річний російський боксер Олексій Заболотских.

Спортсмен впав з балкона четвертого поверху готелю. Він помер від отриманих травм через кілька хвилин після падіння.

За повідомленням друзів загиблого, вони були цілу ніч у барі, після чого продовжили випивати і в готелі. Близько 7-ї години ранку Заболотоскіх вийшов на балкон, після чого пролунав крик і звук падіння.

Заболотских неодноразово брав участь у змаганнях, що проводилися в тайській провінції Чонбурі.

Раніше, російський боксер помер під час тренування.

Нагадаємо, в липні 28-річний російський боксер Максим Дадашев помер від травм, отриманих в жорстокому бою на рингу. Тop Rank виплатить 100 тисяч доларів вдові Дадашева.