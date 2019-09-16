Арум: Ломаченко може провести бій з Пакьяо

Джерело - Sport Arena.
Проведення бою між українським боксером Василем Ломаченко та легендарним філіппінцем Менні Пакьяо можливе.
Про це промоутер українця Боб Арум заявив worldboxingnews.
"Щодо проведення бою між Василем Ломаченко та Менні Пакьяо можу сказати, що ніколи не говори ніколи. Проблема лише в тому, що не можна взяти полувегковеса, який відправиться в середню вагу битися з Пакьяо. У Менні буде занадто велика перевага у вазі - Ломаченко вийшов на бій з Кемппбеллом з вагою 61,2 кілограма. Навіть якщо Василь до бою проти Пакьяо підійде з вагою 65 кілограм, то це буде неправильно, тому що це просто не його вага", - сказав Арум.
Пакьяо свій останній бій провів в липні, рішенням суддів перемігши американця Кіта Турмана.
Ломаченко в своєму минулому бою проти Люка Кемпбелла переміг одноголосним рішенням суддів. У 11-му раунді британець був посланий в нокдаун, але все ж протримався всю дистанцію поєдинку.