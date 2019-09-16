Арум: Ломаченко може провести бій з Пакьяо

Проведення бою між українським боксером Василем Ломаченко та легендарним філіппінцем Менні Пакьяо можливе.

Про це промоутер українця Боб Арум заявив worldboxingnews.

"Щодо проведення бою між Василем Ломаченко та Менні Пакьяо можу сказати, що ніколи не говори ніколи. Проблема лише в тому, що не можна взяти полувегковеса, який відправиться в середню вагу битися з Пакьяо. У Менні буде занадто велика перевага у вазі - Ломаченко вийшов на бій з Кемппбеллом з вагою 61,2 кілограма. Навіть якщо Василь до бою проти Пакьяо підійде з вагою 65 кілограм, то це буде неправильно, тому що це просто не його вага", - сказав Арум.