Жоден з українців не вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу у Росії

Джерело - Tribuna.com.
Українські боксери залишили чемпіонат світу в Єкатеринбурзі до чвертьфінальної стадії.
Результати виступів українців:
До 52 кг
Максим Фатич - 1/16 фіналу - 0:5 від турка Батухана Чіфтчі
До 57 кг
Олексій Козолок - 1/32 фіналу - 1:4 від венесуельця Жана Карлоса Кайседо
До 63 кг
Олександр Железняк - 1/32 фіналу - 0:5 від угорця Баходур Усмонова
До 69 кг
Мгер Оганесян - 1/32 фіналу - 2:3 від тайванця Пан Хьюн Міна
До 75 кг
Не було українців
До 81 кг
Не було українців
До 91 кг
Марат Григорян - 1/8 фіналу - 0:5 від казаха Василя Левіта
Понад 91 кг
Цотне Рогава - 1/8 фіналу - 0:5 від узбека Жалолова Баходір
Основна збірна України не поїхала на ЧС в Росію. Цей ЧС не є відбірковим на Олімпіаду-2020.