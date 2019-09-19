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Жоден з українців не вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу у Росії

Сьогодні 15:21 323 0
Резервісти не втішно виступили
Жоден з українців не вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу у Росії
#ЧС, #Росія

Джерело - Tribuna.com.

Українські боксери залишили чемпіонат світу в Єкатеринбурзі до чвертьфінальної стадії.

Результати виступів українців:

До 52 кг

Максим Фатич - 1/16 фіналу - 0:5 від турка Батухана Чіфтчі 

До 57 кг

Олексій Козолок - 1/32 фіналу - 1:4 від венесуельця Жана Карлоса Кайседо 

До 63 кг

Олександр Железняк - 1/32 фіналу - 0:5 від угорця Баходур Усмонова

До 69 кг

Мгер Оганесян - 1/32 фіналу - 2:3 від тайванця Пан Хьюн Міна 

До 75 кг

Не було українців

До 81 кг

Не було українців

До 91 кг

Марат Григорян - 1/8 фіналу - 0:5 від казаха Василя Левіта 

Понад 91 кг

Цотне Рогава - 1/8 фіналу - 0:5 від узбека Жалолова Баходір 

Основна збірна України не поїхала на ЧС в РосіюЦей ЧС не є відбірковим на Олімпіаду-2020.

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